Суд арестовал новые обнаруженные многомиллионные счета Абызова

Банковские счета, информации о которых ранее у следствия не было, обнаружены Следственным комитетом в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Суд наложил на них обеспечительный арест.
Уточняется, что Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следственных органов и наложил арест на счета, открытые в ПАО «Совкомбанк», «Беста Холдингс Лимитед», «Алинор Инвестментс Лимитед», «Куллен Холдингс Лимитед», «Лисенто Инвестментс Лтд», «Вантросо Трейдинг Лтд»,
Общая сумма находившихся на счетах денег не раскрывается, известно только, что средства хранились в разных валютах.
Обнаружить различные банковские счета стало возможным благодаря кропотливой работе и эффективному взаимодействию следствия, оперативных служб, а также оперативным ответам из зарубежных и российских банков. Сумма арестованного столичным судом имущества — многомиллионные активы, которые были получены в ходе преступных действий Абызова и его сообщников, — сообщил источник, близкий к следствию.
По данным Генпрокуратуры, Михаил Абызов, занимая государственную должность, в течение шести лет (с 2012 по 2018 год) периодически нарушал установленные законом запреты и ограничения. Так, он скрыл сведения о своём реальном имуществе при поступлении на госслужбу. Уже тогда он владел не менее чем пятью зарегистрированными на Кипре офшорными компаниями и иными иностранными финансовыми инструментами. Сведения об этом имуществе не декларировались в течение пяти лет.
Как писал NEWS.ru ранее, служебный кабинет бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова длительное время находился на прослушке. Для сотрудников правоохранительных органов представляли интерес его разговоры с коммерческими партнёрами, заявил представитель Генпрокуратуры РФ в Гагаринском суде Москвы.
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