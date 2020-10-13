Суд арестовал новые обнаруженные многомиллионные счета Абызова

https://static.news.ru/photo/262d2094-0da8-11eb-8414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банковские счета, информации о которых ранее у следствия не было, обнаружены Следственным комитетом в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Суд наложил на них обеспечительный арест.

Уточняется, что Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следственных органов и наложил арест на счета, открытые в ПАО «Совкомбанк», «Беста Холдингс Лимитед», «Алинор Инвестментс Лимитед», «Куллен Холдингс Лимитед», «Лисенто Инвестментс Лтд», «Вантросо Трейдинг Лтд», передаёт ТАСС.

Общая сумма находившихся на счетах денег не раскрывается, известно только, что средства хранились в разных валютах.

Обнаружить различные банковские счета стало возможным благодаря кропотливой работе и эффективному взаимодействию следствия, оперативных служб, а также оперативным ответам из зарубежных и российских банков. Сумма арестованного столичным судом имущества — многомиллионные активы, которые были получены в ходе преступных действий Абызова и его сообщников, — сообщил источник, близкий к следствию.

По данным Генпрокуратуры, Михаил Абызов, занимая государственную должность, в течение шести лет (с 2012 по 2018 год) периодически нарушал установленные законом запреты и ограничения. Так, он скрыл сведения о своём реальном имуществе при поступлении на госслужбу. Уже тогда он владел не менее чем пятью зарегистрированными на Кипре офшорными компаниями и иными иностранными финансовыми инструментами. Сведения об этом имуществе не декларировались в течение пяти лет.

Как писал NEWS.ru ранее, служебный кабинет бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова длительное время находился на прослушке. Для сотрудников правоохранительных органов представляли интерес его разговоры с коммерческими партнёрами, заявил представитель Генпрокуратуры РФ в Гагаринском суде Москвы.