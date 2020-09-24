Генпрокуратура заявила, что кабинет Михаила Абызова прослушивали

https://static.news.ru/photo/23ff4be6-fe79-11ea-bf73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Служебный кабинет бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова длительное время находился на прослушке. Для сотрудников правоохранительных органов представляли интерес его разговоры с коммерческими партнёрами, заявил представитель Генпрокуратуры РФ в Гагаринском суде Москвы.

24 сентября 2020 года столичная инстанция начала рассматривать иск ГП РФ к Абызову об обращении в доход государства имущества экс-министра на сумму 32,5 млрд рублей, пишет РИА Новости.

В нескольких томах имеются материалы санкционированной судом прослушки служебного кабинета Михаила Абызова, его бесед, в ходе которых он ведёт коммерческие торги по поводу подконтрольных ему активов с подконтрольными ему руководителями подконтрольных ему коммерческих организаций, — рассказал представитель надзорного ведомства.

По данным Генпрокуратуры, Абызов скрыл сведения о своём реальном имуществе при поступлении на госслужбу. Уже тогда он владел не менее чем пятью зарегистрированными на Кипре офшорными компаниями и иными иностранными финансовыми инструментами. Сведения об этом имуществе не декларировались в течение пяти лет. Чтобы скрыть своё имущество, Михаил Абызов записал его на подставных лиц и организовал теневые офисы в обычных жилых квартирах на Кипре и в Москве. После продажи акций в 2018 году Михаил Абызов получил 32,5 млрд рублей на счёт подконтрольных ему иностранных компаний.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мосгорсуд отказался прекращать уголовное преследование против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Защита бывшего чиновника подавала жалобу, требуя признать возбуждение дела незаконным. Заседание проходило в закрытом режиме.

Адвокаты подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда от 31 июля 2020 года. Тогда было разрешено отменить постановление о прекращении уголовного дела Фургала, которое было возбуждено в 2004 году. Самого экс-чиновника арестовали 10 июля 2020 года, позже его срок содержания под стражей продлили до 9 декабря 2020 года.