СК сообщил о задержании бывшего замглавы ФСИН Максименко

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Бывший заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Максименко заключил государственные контракты на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе между региональными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России. При этом, как отмечают в ведомстве, строительная организация заведомо не имела ресурсов для выполнения контракта.

По версии следствия, из-за действий Максименко в 2018-2019 годах федеральная программа не была исполнена на сумму более 2,1 млрд рублей, 14 объектов УИС не были введены в эксплуатацию, а унитарному предприятию был нанесён ущерб на сумму свыше 189 млн рублей.

В отношении Максименко было возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают работу по сбору доказательств.

Как сообщал NEWS.ru, в середине ноября суд в Нижнем Новгороде отправил под домашний арест заместителя главы ГУФСИН по Нижегородской области Дмитрия Тарасова. По версии следствия, в октябре 2019 он обманным путём получил 80 тыс. рублей от начальника одного из исправительных учреждений Нижегородской области.