Суд отправил под домашний арест замглавы нижегородской ФСИН

https://static.news.ru/photo/8031aaae-2678-11eb-b18c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: 52.fsin.gov.ru

Суд отправил под домашний арест заместителя руководителя ГУФСИН по Нижегородской области Дмитрия Тарасова, подозреваемого в мошенничестве.

По результатам рассмотрения Советским районным судом Нижнего Новгорода в отношении замруководителя нижегородского ГУФСИН избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По версии следствия, Тарасов в октябре 2019 обманным путём получил 80 тыс. рублей от начальника одного из исправительных учреждений Нижегородской области.

Это не первый случай, когда в отношении высокопоставленных чиновников ФСИН Нижегородской области возбуждают уголовное дело. В июле по подозрению в превышении должностных полномочий были задержаны замначальника ГУФСИН Нижегородской области Евгений Сычёв и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин. По версии следствия, они требовали от подчинённых передать им часть полученных ими премий.

Как сообщал NEWS.ru, бывший глава УФСИН по Республике Дагестан Муслим Даххаев стал фигурантом ещё одного уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее он был осуждён на два года колонии-поселения за разглашение государственной тайны и также за злоупотребление полномочиями.