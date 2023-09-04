Зачем Зеленский заменил министра обороны: что нам ждать от Рустема Умерова Что означает для России назначение нового министра обороны Украины Умерова

Фото: EPA/ТАСС

Рустем Умеров

Почти полугодовая эпопея с заменой министра обороны Украины Алексея Резникова наконец завершилась. Примечательно, что его преемником станет Рустем Умеров, который появился среди кандидатов в последний момент. Его персона призвана уравновесить притязания на контроль за Минобороны со стороны британцев и американцев. А еще она поможет расширить возможности турок.

В Америку с приданым

Владимир Зеленский не просто так затеял отставку Резникова и арест своего духовного отца Игоря Коломойского именно в преддверии поездки на Генассамблею ООН и обещанной аудиенции у Джо Байдена. Столкнувшись с жесткой критикой со стороны американских конгрессменов, которые обвиняют Киев в тотальной коррупции и грозят прислать аудитора для анализа расхода средств, Зеленский решил перехватить инициативу.

Поэтому был арестован олигарх, некогда придумавший партию «Слуга народа» в пику Петру Порошенко, а теперь обвиняемый в незаконном выводе средств из ПриватБанка. А теперь избавились и от министра Резникова, за которым в последнее время потянулся шлейф коррупционных скандалов — от закупки просто золотых по стоимости куриных яиц до заказа некачественных солдатских пайков и приобретения летних турецких курток для зимней военной кампании.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Почти полгода назад обладатель британского паспорта Резников уже был на грани отставки под давлением американцев, желавших поставить во главе Минобороны близкого для себя деятеля, например Кирилла Буданова. Но тогда Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак сумели Резникова отстоять. Однако теперь эта отставка оказалась как яичко ко Христову дню. Очень своевременной.

Крымский бизнесмен с протурецкими интересами

Нет сомнений, что Верховная рада утвердит кандидатуру нового министра обороны. Умерова считают приверженцем националистических взглядов. Уроженец, как утверждают, Узбекистана, в политику он пришел из бизнеса, связанного с рядом рейдерских скандалов. В последнее время занимал пост топ-менеджера компании Lifecell, являющейся филиалом турецкой Turkcell. А потому тесные связи Умерова не только с турецким капиталом, но и с турецкими военными кругами и спецслужбами не вызывают сомнения. К тому же он близок к экстремисту и идеологу терроризма Мустафе Джемилеву.

В последнее время Рустем Умеров возглавлял Фонд государственного имущества Украины, но участвовал в стамбульских переговорах российской и украинской делегаций. Уже замечено, что такое назначение — явный жест в сторону Реджепа Тайипа Эрдогана накануне его поездки в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Демонстрация особого доверия Киева.

И на таком фоне назначение именно Умерова министром обороны выглядит частью некоей многоходовки, что пытаются разыграть в Киеве.

Крымские фантазии Киева

Но новый министр может оказаться временной фигурой, целью которой станет оживление киевских фантазий по захвату Крыма путем военного вторжения либо в результате его «удушения»: разрушения Крымского моста, перерезания сухопутного пути в Крым и пр.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Между тем опыт Умерова на посту главы Фонда госимущества может пригодиться в ходе неизбежного передела черного рынка торговли западными вооружениями и военным снаряжением, который курировал Резников. К тому же распил военного бюджета и после отставки Резникова вряд ли прекратится, но система потребовала перезагрузки.

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