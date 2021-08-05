Зачем Путин прилетит в Челябинскую область

По сообщениям СМИ, 6 августа президента России Владимира Путина ждут в Челябинской области. Предполагается, что он сначала посетит Магнитогорск, одну из кузниц страны, где проведёт закрытое совещание с металлургами, обиженными на правительство за попытки увести у них сверхприбыли. А потом президент отправится в Карталинский район. Более того, места эти предварительно уже проинспектировал новый уральский полпред Владимир Якушев.

Нетрудно предположить мотивы этой президентской поездки. В последнюю пару недель сообщения о местных наводнениях и огромных по площади лесных пожарах стали вытеснять из информационной повестки даже хронику очередной пандемийной волны. Во всяком случае никому в голову не приходит заявить, как пару лет назад красноярскому губернатору Александру Уссу, полагавшему, что в необжитых зонах тушить пожары нецелесообразно и нерентабельно.

Этот район Челябинской области не просто территория, серьёзно пострадавшая от огненного шторма, буквально слизавшего языками пламени целые посёлки, но и образец достаточно быстрой и эффективной реакции местных властей. О чём свидетельствуют хроники районной беды: 8 июля зафиксированы очаги пожаров. Через день огонь накрыл посёлки, особенно пострадали поселения Джабык и Запасное. А уже 12 июля в основном огонь был побеждён. Хотя режим ЧП в нескольких районах области сохраняется до сих пор.

Алексей Текслер в зоне бедствия alexeytexler.official/instagram.com

Активно в эти непростые дни действовал и губернатор Алексей Текслер, который немало времени и сам провёл в зонах бедствия, охвативших сразу несколько районов, а теперь издал распоряжение о восстановлении сгоревших жилищ к 1 октября. Иными словами, Текслер, входящий в поколение молодых технократов-управленцев, показал пример оперативности и действенности. Не исключено, что Владимир Путин выбрал для поездки Челябинскую область не просто чтобы самому наглядно познакомиться с ситуацией с очередными лесными пожарами, но и на месте «провентилировать» эффективность новых правительственных мер по оказанию помощи «горящим точкам». К тому же область, как мы видим, ещё и образчик позитива: имущество и люди, конечно, пострадали, но, в отличие от некоторых других всё ещё затянутых дымом областей и республик, есть результат.

Так что Текслеру есть что доложить президенту. А это вдвойне важно, ведь Путин начал серию встреч с губернаторами, решившими сыграть роль «паровозов» в региональных предвыборных списках «Единой России». Таких насчитывается почти пятьдесят. И с большинством из них президент, видимо, намерен до 19 сентября провести личные встречи. Причём приоритет такого ободряющего общения будет отдан тем врио губернаторов, которым только предстоит впервые самим переизбираться параллельно с работой над списком, и губернаторам, чьи области, города и веси столкнулись с разгулом неразумной природной стихии.

Начал президент такие свои встречи с приёма у себя врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. На очереди, как говорят, другие дебютанты, в частности мордовский врио Артём Здунов. Ну а в Челябинск президент сам отправился на встречу с Алексеем Текслером, который также возглавляет региональный список ЕР.

Так что поездка обещает быть результативной вдвойне.