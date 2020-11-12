За сутки в России от коронавируса скончались 439 человек

https://static.news.ru/photo/031bcfde-24bd-11eb-a140-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 439 жителей российских регионов. Всего за время пандемии от COVID-19 в РФ скончались 32 032 человека.

По состоянию на 12 ноября от коронавируса умерли 32 032 человека (+439 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Более всего летальных случаев с подтверждённым коронавирусом за сутки зафиксировано в Москве (71), Санкт-Петербурге (68), Ростовской области (19), Красноярском крае и Иркутской области (по 16).

Всего в России коронавирусом заразились 1 858 568 человек (+21 608 за сутки), выздоровели от заболевания 1 388 168 жителей РФ (+18 811 за сутки).

Как писал NEWS.ru, самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу зафиксирован в Красноярском крае (более 65% населения) и Астраханской области (51,6%). Как сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера академик РАН Арег Тотолян, популяционный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 исследовался в сентябре — октябре в 26 российских регионах в рамках программы Роспотребнадзора. Высокий уровень коллективного иммунитета (от 40 до 46%) наблюдается в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Ставропольском крае и Татарстане. К регионам с самым низким уровнем коллективного иммунитета (менее 10%) относятся Краснодарский край и Тюменская область.