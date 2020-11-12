Роспотребнадзор назвал регионы с самым высоким уровнем иммунитета к COVID

https://static.news.ru/photo/1c523ea2-24b8-11eb-95c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу зафиксирован в Красноярском крае (более 65% населения) и Астраханской области (51,6%). Как сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера академик РАН Арег Тотолян, популяционный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 исследовался в сентябре-октябре в 26 российских регионах в рамках программы Роспотребнадзора.

К регионам с самым высоким уровнем коллективного иммунитета (более 50%) относятся: Красноярский край (65,3%) и Астраханская область (51,6%), — сообщил РИА Новости Тотолян.

Высокий уровень коллективного иммунитета (от 40 до 46%) наблюдается в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Ставропольском крае и Татарстане. К регионам с самым низким уровнем коллективного иммунитета (менее 10%) относятся Краснодарский край и Тюменская область.

Как писал NEWS.ru, исследование популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции в 26 российских регионах показало, что с лета этот показатель вырос в 14 субъектах. Роспотребнадзор проводит исследование с июня 2020 года. В рамках первого этапа обследовали более 74 тысяч россиян. Только в четырёх регионах наблюдается снижение уровня коллективного иммунитета. Начало третьего этапа исследования намечено на конец ноября или начало декабря. В целом ситуация с популяционным иммунитетом сильно разнится от региона к региону, уровень варьируется от 4,3% до 50,2%. Показатели могут радикально отличаться даже в соседних субъектах. Одной из причин этого являются разные подходы региональных властей к борьбе с распространением инфекции.