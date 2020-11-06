Академик РАН: в 14 регионах России вырос коллективный иммунитет к COVID-19

https://static.news.ru/photo/6287a3e8-2036-11eb-b1fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Исследование популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции в 26 российских регионах показало, что с лета этот показатель вырос в 14 субъектах.

Роспотребнадзор проводит исследование с июня 2020 года. В рамках первого этапа обследовали более 74 тысяч россиян. Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал, что в сентябре и октябре прошёл второй этап. Основные результаты уже получены по 25 регионам.

Мы можем сказать, что из 25 регионов в 14 из них уровень коллективного иммунитета повысился, это крайне хорошая и позитивная новость. Только в четырёх регионах из 25 мы наблюдали снижение уровня коллективного иммунитета, — цитирует академика ТАСС.

Тотолян сообщил, что начало третьего этапа исследования намечено на конец ноября или начало декабря. В целом, ситуация с популяционным иммунитетом сильно разнится от региона к региону, отметил учёный, уровень варьируется от 4,3% до 50,2%. Показатели могут радикально отличаться даже в соседних субъектах. Одной из причин этого являются разные подходы региональных властей к борьбе с распространением инфекции.

Как передавал NEWS.ru, в октябре Тотолян заявил, что популяционный иммунитет у россиян находится в процессе формирования. По словам академика, после выздоровления человеку требуется как минимум месяц для создания иммунитета к коронавирусу.