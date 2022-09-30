«За нами правда, за нами Россия!» Новые территории в состав России приняты, что дальше?

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Процедура подписания соглашений с новыми субъектами России явно была ускорена, потому и пресс-секретарь президента не мог изначально конкретно прокомментировать утечки о готовящемся на 30 сентября некоем важном мероприятии с участием Владимира Путина, срочно прилетевшего в столицу из Сочи.

Время действительно становится все более значимым фактором в развитии украинского кейса. И дело даже не во взбудоражившей страну частичной мобилизации, а в накопившихся у общества вопросах, на которые долго не получали сколько-нибудь конкретных ответов. Собственно, и в нынешнем выступлении президента помимо исторического экскурса и анализа разных аспектов современной геополитики многие хотели бы услышать: остаются ли прежние цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины — или теперь все сведется к защите приобретенных волей народа территорий, признаем ли мы после терактов на наших газопроводах НАТО стороной конфликта, на каких условиях мы готовы идти на переговоры с Киевом и где теперь проходят красные линии конфликта.

Тем более очевидно, что после официального включения республик и областей в состав России огневое воздействие на них со стороны Украины только усилится, а потому вопрос вопросов — как изменится характер СВО.

Впрочем, с немалым интересом и напряжением выступление Путина ждали не только у нас в стране. Не стоило считать простым совпадением, что на этот же день было назначено заседание СНБО в Киеве, а генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о своей вечерней пресс-конференции. Антироссийские союзники готовились дать «решительный ответ» России. Более того, факт отложенного на сутки обсуждения в СБ ООН вопроса о взрыве газопроводов также, видимо, связан с желанием представителей Запада иметь полную картину российской позиции в целом.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Йенс Столтенберг

В объемном выступлении Владимира Путина каждый волен услышать свое и сделать собственные выводы. Тем более что президент всегда идет от частностей к глобальным обобщениям, рисуя картину мира, неотъемлемой частью которого остается и русский мир, основываясь на множестве исторических примеров и реминисценций. Главный посыл — мы не стремимся к восстановлению Советского Союза, но не имеем морального права отказать в защите тем его территориям, городам и весям, что по-прежнему воспринимают себя в качестве части исторической России с ее культурой, языком, моральными принципами, непоколебимость которых наш народ разделял веками и которому буквально на генетическом уровне чужды новомодные на Западе неолиберальные бредни.

Поэтому на очередном историческом перепутье Россия защищает и спасает от угрозы геноцида не просто жителей двух донбасских республик и двух уже бывших областей Украины, а принципы построения нового, более справедливого многополярного мира, где торжествует принцип равноправия народов и их право на самоопределение, зафиксированные в Уставе ООН. Россия возвращает в «родную гавань» людей, которые еще в марте 1991 года проголосовали за сохранение СССР, а после серии переворотов в Киеве взяли курс на построение своих суверенных государств. И ни разу не пожалели о своем историческом выборе, несмотря на все перенесенные за прошедшие годы потери, угрозы и унижения со стороны киевской власти.

Главное — президент не оставил сомнений в сути сегодняшней церемонии вхождения в состав России четырех новых субъектов: их судьба, подтвержденная волеизъявлением жителей на референдумах, не может быть предметом каких-то дополнительных переговоров. Притом что Россия не отказывается от самой возможности решить нынешний конфликт за столом переговоров. Но ради защиты своих новых соотечественников наше государство готово употребить любые силы и средства.

Фото: dan-news.info

Очевидно, что этот последний посыл может получить самую широкую трактовку. И произвести впечатление не только на сотрудников аппарата НАТО, но на нашу «партию мира любой ценой», чьи маневры время от времени становятся заметны. Но политики умеют читать между строк, и некоторая недосказанность в речи президента выглядит четкой рекомендацией для наших военных.

Да, ситуация на фронтах СВО остается непростой. Противник, сосредоточив у Красного Лимана до сорока тысяч личного состава с опорой на военных, прошедших переподготовку в Польше, Германии и Великобритании, оснащенных западными системами вооружений, стремится не только захватить этот стратегически важный населенный пункт, но и прорваться к границам уже российской Луганской области. Националисты стремятся захватить хоть какую-то часть территории до прихода новых наших сил. Российской армии и луганской милиции предстоит серьезный экзамен. Но нам теперь отступать некуда.

Как отметил президент: «Это Западу не нужна Россия, она нужна нам!»