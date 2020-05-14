Яровая предложила в рекламе кредитов предупреждать об утрате имущества

https://static.news.ru/photo/8af86412-73ce-11ea-a632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На рассмотрение Госдумы вице-спикер Ирина Яровая внесла проект закона об обязательном информировании клиентов банков в рекламе кредитов, что они могут лишиться своего имущества. Текст опубликован в думской электронной базе.

В поправках к закону «О рекламе» сказано, что реклама кредитов или займа в любом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

В рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, — не менее чем пять секунд, — сказано в проекте.

При этом уточняется, что данному предупреждению необходимо отвести «не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, — не менее чем 10% рекламной площади пространства».

Яровая указала, что эта мера поможет, «не вторгаясь в специфику маркетинговых приёмов и художественных форм изложения рекламы, поддерживая одинаковые условия конкуренции, сформировать у потребителя адекватное и достоверное представление о существующей гражданско-правовой ответственности», которая наступит в случае нарушения обязательств перед кредитором. Яровая также убеждена, что это подтолкнёт потенциальных заёмщиков к более детальному изучению условий кредита.

Как писал NEWS.ru, кредиторов хотят обязать оставлять должникам прожиточный минимум.