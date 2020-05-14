Кредиторов хотят обязать оставлять должникам прожиточный минимум

https://static.news.ru/photo/fbb155dc-6ede-11ea-97cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа депутатов внесла в ГД законопроекты, которые гарантируют сохранение прожиточного минимума у должников при списании с них долгов.

Согласно документам, законопроекты гарантируют «неприкосновенность минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи, в том числе доходов должника-гражданина в размере величины прожиточного минимума» в случае списания долгов, включая удержания зарплаты.

Согласно законодательству, прожиточный минимум устанавливается властями субъектов РФ, но не может быть ниже федерального МРОТа — 12 130 рублей.

В 2017 году более 500 граждан-должников обращались в суды с просьбой сохранить минимум денежных средств, из которых в 80% случаев по воле судов эти люди — пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи — оставались на законных основаниях фактически без средств к существованию, — цитирует одного из авторов законопроекта Наталью Костенко пресс-служба «Единой России».

Как ранее писал NEWS.ru, месяц режима самоизоляции в России ухудшил платёжеспособность заёмщиков. Около трети должников объясняют неплатежи отсутствием работы.