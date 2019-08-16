https://static.news.ru/photo/6a750b84-c0e9-11e9-aeb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Решать проблему застройки аэропортовых, паводковых, санитарных и иных зон с особыми условиями необходимо с применением единого комплексного подхода, считает министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

По его словам, было принято решение отложить эту работу до 2021 года, так как для неё нужно провести серьёзный анализ территорий.

В целом же речь идёт о более чем 20 зонах, в частности санитарных и зонах подтопления. Проблема масштабная, комплексная, — отметил он.

Якушев напомнил, что согласно поручению, озвученному после заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, до 1 января 2022 года приостановлены новые обязательные нормы к определению таких зон при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, объектов культурного наследия и охраняемых природных территорий, передаёт ТАСС .

В августе текущего года стало известно, что Минтранс разработал законопроект, который предусматривает новый порядок установления приаэродромных территорий (ПАТ). Авторы инициативы предложили устанавливать ПАТ с шестью подзонами, а седьмая может быть выделена дополнительно, но не позднее 2025 года.

Ранее News.ru писал, что третья взлётно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Шереметьево не сможет функционировать полноценно. Фактические рабочие характеристики не соответствуют проектным транспортным нормативам.