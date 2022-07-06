WhatsApp в России грозит штраф в размере 18 млн рублей WhatsApp грозит штраф 18 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян

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Протокол в отношении компании WhatsApp рассмотрит мировой судья Таганского района Москвы. Причина составления протокола — повторный отказ компании локализовать данные российских граждан. Рассмотрение состоится 28 июля. WhatsApp грозит штраф в размере 18 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором, в отношении WhatsApp LLC по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, — рассказала агентству представительница суда.

По её словам, судебное заседание назначено на 28 июня в 10:30.

Данная санкция предусматривает штраф в размере до 18 млн рублей.

Собеседница агентства также уточнила, что 6 июля суд уже рассмотрел протоколы в отношении музыкального сервиса Spotify и компании Snap, являющейся владельцем приложения Snapchat. Компании также отказываются локализовать данные граждан РФ.

Данным компаниям грозят штрафы в размере до шести млн рублей.

Ранее сообщалось, что музыкальный стриминговый сервис Spotify удалён из App Store для российских пользователей. Компания полностью прекратила свою работу на территории РФ 11 апреля.