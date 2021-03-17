Второе дело экс-замминистра культуры Пирумова рассмотрят заново

https://static.news.ru/photo/97878a48-a06d-11ea-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Рассмотрение по существу второго дела бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, заново начнёт 19 марта Красногорский городской суд Подмосковья. Причиной пересмотра дела стала отставка судьи. Об этом ТАСС рассказал адвокат подсудимого Фёдор Куприянов.

По словам Куприянова, ушедший в отставку судья с середины декабря 2020 года успел провести десять судебных заседаний.

На скамье подсудимых вместе с Пирумовым находятся также Валерий Рогов, Олег Григор и Юлия Бегеза.

По версии следствия, в 2015 году Григорий Пирумов и Борис Мазо, который тогда занимал занимал должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ, организовали преступное сообщество, целью которого были хищения денежных средств, выделяемых на реконструкцию музея Эрмитаж.

Также в состав сообщества вошли председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор, главный инженер ООО «Горизонт» Валерий Рогов, финансовый директор этой компании Юлия Бегеза и ряд других лиц.

Как сообщает Следственный комитет РФ, Эрмитаж заключил контракт на выполнение строительно-монтажных работ с подконтрольным фигурантам дела ООО «Мехстройтранс». В результате выполнения контракта было похищено порядка 900 миллионов рублей, полагают следователи. Большая часть этих средств с помощью разного рода финансовых операций была легализована.

Ранее стало известно, что у бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова в Италии обнаружены две виллы стоимостью 2 млрд рублей. СК России добивается ареста этого имущества. Об этом писал NEWS.ru.