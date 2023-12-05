ВСУ «заливают огнем» под АКХЗ: что происходит под Авдеевкой 5 декабря Олег Царев: ВСУ «заливают огнем» под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Бойцы ВС РФ продвинулись в Первомайском и давят в районе АКХЗ. Что известно о ситуации под Авдеевкой к вечеру 5 декабря?

Что происходит у Степового, АКХЗ и Первомайского под Авдеевкой 5 декабря

Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в населенном пункте Степовое продолжаются интенсивные бои.

«Продолжаются бои в Степовом, севернее и юго-восточнее наши атакуют в западном и южном направлениях», — пишет ресурс.

По данным Telegram-канала Colonelcassad, большая часть Степового сейчас находится в серой зоне. Российская армия имела успех на восточных окраинах и посадках южнее поселка.

«К северу от Авдеевки продолжаются бои за Степовое. Большая часть поселка в серой зоне. Наши зацепились за восточные окраины + посадки южнее Степового. Противник активно обстреливает поселок + предпринимает попытки контратак», — сообщает портал.

Российские войска предпринимают попытки расширить зону контроля в Степовом, докладывает Telegram-канал «Украина.ру».

«На Авдеевском направлении российские военнослужащие пытаются расширить зону контроля в Степовом и продвинуться южнее села», — отмечается в публикации ресурса.

Также сообщается об успехах российской армии к югу от Степового.

«Южнее Степового российские войска имеют дополнительные успехи, продвинувшись на 200 метров к западу», — пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В районе Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) продолжаются тяжелые бои, и украинской армии становится все сложнее удерживать позиции, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В районе Авдеевского коксохима не прекращаются тяжелые бои, также наши атакуют севернее АКХЗ. ВСУ все сложнее удерживать позиции в районе завода под мощнейшими ударами армии России», — докладывает ресурс.

По данным «Украины.ру», российские войска намерены штурмовать крупный укрепрайон возле АКХЗ.

«У Авдеевского коксохима основные усилия направлены на огневое поражение ВСУ. Идет подготовка к штурму мощного укрепрайона противника», — пишет Telegram-канал.

Colonelcassad сообщает об интенсивных боях на подступах к заводу.

«Наивысшая плотность концентрации ВСУ отмечается на Авдеевском коксохимическом заводе», — говорится в сообщении ресурса.

Олег Царев сообщает, что позиции ВСУ «заливают огнем».

«На северном фланге Авдеевки развивается наступление армии России. Степовое большей частью находится под контролем наших бойцов. Продолжается огневая работа по позициям ВСУ в сторону Бердычей. Территория коксохима буквально заливается огнем нашей артиллерии и авиации. На земле идут бои за подходы к этому оплоту обороны ВСУ. На южном фланге российские военные расширяют зону контроля у Северного. У Тоненького идут позиционные бои», — пишет Telegram-канал Царева.

По данным Telegram-канала WarGonzo, ВС РФ продолжают атаковать в районе поселка Первомайский.

«ВС РФ атакуют у Первомайского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки) и на юго-восточных подступах к городу», — пишет ресурс.

Позднее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российская армия продвинулась в данном населенном пункте.

«Наши продвинулись в Первомайском», — отмечал Telegram-канал в дневной сводке.

Информацию о продвижении ВС РФ в Первомайском подтвердил Colonelcassad.

«Сообщается о некоторых подвижках в нашу пользу в Первомайском», — сообщал ресурс.

Фото: МО РФ

По данным Colonelcassad, частичные продвижения российских сил фиксируются на участке Новокалиново и Степного.

«Частично продвинуться ВС РФ смогли на участке Новокалиново и Степного. На южном фланге в районе Северного фиксируется незначительный отвод подразделений 53-й механизированной бригады. Еще летом прошлого года мы фиксировали здесь эшелонированную систему заграждений, фортификации, а также связанных между собой опорников, которые не так легко выбить», — подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

WarGonzo сообщал о попытках украинских войск контратаковать у Степного.

«На северном фланге украинские войска пытаются контратаковать у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях)», — отмечает ресурс.

По данным «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российская армия продолжает атаковать в направлении Очеретино.

«Российские войска атакуют в направлении Новокалиново, Очеретино. ВС РФ заканчивают перегруппировку и возобновят массированные штурмы, предполагает противник», — отмечается в сообщении Telegram-канала.

Сообщается об успехе ВС РФ у Авдеевского террикона.

«Армия России давит к югу от Авдеевского террикона, имея частичный успех», — пишет «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Минобороны России эти данные не комментировало.

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