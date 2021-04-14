ВШЭ: декарбонизация экономики принесёт значительные экономические выгоды

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Коллектив авторов НИУ ВШЭ, Института Географии РАН, РАНХиГС и ТПУ представил доклад к XXII Апрельской международной научной конференции, организованной ВШЭ и Сбером, на тему экономических выгод, которые может принести России декарбонизация экономики. NEWS.ru является официальным информационным партнёром мероприятия.

По мнению автором доклада, «декарбонизация» мировой экономики, становится одним из ключевых вызовов человечества в XXI веке, а изменения климата вследствие роста концентрации парниковых газов (ПГ) в атмосфере негативно сказываются на экономике, природе и качестве жизни во всём мире.

При этом декарбонизация экономики, как утверждают докладчики, при стимулировании технологических изменений принесёт значительные экономические и экологические выгоды, в том числе рост занятости в высокотехнологических отраслях и снижение рисков для здоровья в связи с сокращением загрязнения окружающей среды.

Важную роль в снижении выбросов ПГ играет климатически ориентированное лесное хозяйство и связанные с ним изменения в аграрной отрасли, которые должны не допустить выхода почвенного углерода в атмосферу. Как отмечают докладчики, Россия является ведущей лесной державой, на территории страны располагаются 22% глобальной площади лесов и 21% запасов лесных ресурсов. Леса поглощают порядка 20% ПГ, образующихся ежегодно в российской экономике.

Отмечается ситуация, которая складывается в арктическом регионе, отличающемся уязвимой природной средой. Продолжающаяся деградация мерзлоты на суще и на шельфе проводит к разрушению инфраструктуры портов, городов и транспортных магистралей (в том числе нефтегазопроводов), что вызывает миллиардные убытки только для российских предприятий.

Освоение ресурсов арктического шельфа по этой причине должно начинаться с изучения указанных проблем, создания плана по управлению георисками и разработки новых технологий. В рамках Научного центра мирового уровня (НЦМУ), созданного в НИУ ВШЭ, планируется создать исследовательский проект по изучению Северного Ледовитого океана, который будет основан на объединении интеллектуальных и материальных возможностей российских и шведских учёных.

Как писал NEWS.ru, новым источником нефти и газа может стать крупный осадочный чехол на шельфе моря Лаптевых, который в 2020 году обнаружила «Росгеология». По словам главы компании Сергея Горькова, мощность объекта можно сравнивать с нефтегазовыми регионами в Западной Сибири.