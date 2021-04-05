В море Лаптевых обнаружен регион с нефтегазовым потенциалом

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Новым источником нефти и газа может стать крупный осадочный чехол на шельфе моря Лаптевых, который в 2020 году обнаружила «Росгеология». По словам главы компании Сергея Горькова, мощность объекта можно сравнивать с нефтегазовыми регионами в Западной Сибири.

Как пояснил Горьков, объект был обнаружен в ходе сейсморазведки в Арктике в рамках работ по определению внешних границ континентального шельфа России. Этот чехол мощностью порядка 10–12 км требует дальнейшего тщательного изучения. Но открытие можно смело назвать уникальным геологическим событием. Горьков утверждает, что с точки зрения арктической геологии это стало переворотом.

Мы предлагаем, что этот регион необходимо дальше изучать, нужно сделать сейсмику большей плотности. Роснедра поддерживают эту нашу позицию. Но тут вопрос, в какой цикл мы попадём, потому что возможность для проведения подобных работ в Арктике очень ограничена — всего полтора месяца летом. Мы готовы сделать эту работу уже в этом году, — приводит слова Горькова «Интерфакс».

Ранее, как NEWS.ru писал, замминистра природных ресурсов и экологии, глава федерального агентства «Роснедра» Евгений Киселёв заявил, что ещё около 58 лет жители России могут не беспокоиться о таком источнике энергии, как нефть. При сегодняшнем уровне развития технологий топлива хватит на полвека, отметил он.