Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 14:47

Всем участникам российской делегации одобрили визы для переговоров в Женеве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Все участники российской делегации, направляющиеся на трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса в Женеве, получили одобрение на въездные визы, сообщил ТАСС информированный источник. Ожидается, что встреча состоится 17-18 февраля.

Визы всем уже одобрили,сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о расширении российской делегации на предстоящих переговорах в Женеве. Ожидается, что в ее состав войдут до порядка 20 человек.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с участием России, Украины и США будут посвящены более широкому кругу вопросов, чем в Абу-Даби. По его словам, среди них есть и территориальный.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил уверенность, что Россия не согласится на энергетическое перемирие с Украиной, так как подобный шаг негативно отразится на положении ВС РФ в зоне спецоперации. По его словам, Киеву такая пауза нужна исключительно для сохранения работоспособности военно-промышленного комплекса, а не для защиты мирных жителей.

переговоры
Украина
Россия
США
визы
Женева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе «открыли глаза» на жестокую правду после речи Рубио
Атмосферное явление помогло в освобождении Покровки
В Киеве взорвался автомобиль
Улицы Воронежа в преддверии морозов превратились в полноводные реки
Этнограф рассказала о масленичных традициях
Власти отреагировали на идею запретить сбор пожертвований на личные карты
В России намерены создать единую систему подготовки саперов
Мошенники похитили Telegram-аккаунт мэра Улан-Удэ
Профайлер раскрыл превращение Зеленского за годы президентства
Задержанный министр на Кубани лоббировал интересы юрлица
На МосБирже вернули неожиданный инструмент для торгов
Политолог оценил перспективы отношений США и Ирана
Досье начальника ГРУ Костюкова: что известно, служба, переговоры в Женеве
«Буду уезжать»: русский в Финляндии о пересмотре сделок с недвижимостью
Известный тренер поддержал легенду канадского хоккея за слова о России
Вступивший в российские войска футболист погиб в зоне СВО
Россиян предупредили о последствиях употребления добавленного сахара
Росгвардейцы по приметам задержали «кухонного боксера» с ножом
Эксперт раскрыл, чего может лишиться Китай из-за США
Хоккейный агент сравнил Канаду со сборной СССР
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.