Всем участникам российской делегации одобрили визы для переговоров в Женеве

Все участники российской делегации, направляющиеся на трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса в Женеве, получили одобрение на въездные визы, сообщил ТАСС информированный источник. Ожидается, что встреча состоится 17-18 февраля.

Визы всем уже одобрили, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о расширении российской делегации на предстоящих переговорах в Женеве. Ожидается, что в ее состав войдут до порядка 20 человек.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с участием России, Украины и США будут посвящены более широкому кругу вопросов, чем в Абу-Даби. По его словам, среди них есть и территориальный.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил уверенность, что Россия не согласится на энергетическое перемирие с Украиной, так как подобный шаг негативно отразится на положении ВС РФ в зоне спецоперации. По его словам, Киеву такая пауза нужна исключительно для сохранения работоспособности военно-промышленного комплекса, а не для защиты мирных жителей.