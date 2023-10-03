ВС РФ сорвали наступление 7 групп пехоты ВСУ: новости СВО на утро 3 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО РФ

ВС России сорвали наступление семи групп пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены три гаубицы и четыре миномета. Он добавил, что огнем артиллерии поражен пункт размещения 128-й бригады теробороны у Старомайорского, склад боеприпасов и пикап с бойцами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

В Минобороны РФ заявили, что военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений ЗВО отразили очередную атаку армии Украины на Купянском направлении. Опубликовано видео боевой работы российских военных. Перемещение вооруженных групп и техники ВСУ вскрыли разведчики. На кадрах видно, как расчет крупнокалиберного пулемета ДШК подавил украинский наблюдательный пункт.

Фото: МО РФ

Штурмовики ЮВО в ходе боев около города Северска в ДНР уничтожили подразделение ВСУ и захватили его позиции, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». На опубликованном видео показано трофейное оружие.

Кроме того, военкоры показали видео с уничтоженной военной техникой НАТО, которую украинцы потеряли на Запорожском направлении. На кадрах видны подбитые танки, БМП и бронемашины.

Также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ наступают у населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в ДНР, пытаясь прорвать линию обороны ВС РФ у железной дороги. По его данным, армия Украины проводит «ползучее наступление», постоянно посылая в атаку малые группы в лесополосах вдоль железной дороги. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ пострадали два человека, сообщил глава республики Денис Пушилин. Житель Петровского района Донецка получил ранения средней тяжести, а женщина из Червоногвардейского района Макеевки лишилась обеих ног. Кроме того, осколочные ранения в результате подрыва на ПФМ «Лепесток» получила жительница Петровского района.

Взрыв произошел в пригороде города Днепра. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявляли в Днепровской и Николаевской областях.

Польша впервые отремонтировала танк Leopard 2 на своей территории для Украины. Тяжелая техника получила повреждения в зоне боевых действий. В польском государственном оборонном концерне RGZ уточнили, что танк уже передан обратно на Украину.

Фото: Filmbildfabrik via www.imago-ima/Global Look Press Танк Leopard 2

Также стало известно, что ВСУ начали применять в зоне действия специальной военной операции дроны, обработанные отравляющими веществами, и гранаты «Черемуха» с боевым слезоточивым веществом. Как утверждают в Союзе ветеранов СВО, гранаты данного вида содержат хлорацетофенон, вызывающий слезотечение, резкую боль в глазах, жжение в горле, кашель и даже ожог кожи. В организации добавили, что украинские солдаты покрывают часть дронов и другими отравляющими составами, вид которых пока не установлен.

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что Россия подготовила сотни новых соединений для будущего наступления. По его словам, в настоящее время ВС РФ готовы наступать на запад Украины. Он пояснил, что российская армия была в обороне много месяцев, а сейчас ее ничего не сможет остановить.

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