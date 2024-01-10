ВС РФ получат невидимую супербомбу: что будет с ВСУ после удара «Дрели» Сладков: информация о применении «невидимой» авиабомбы «Дрель» в зоне СВО скрыта

Фото: МО РФ

Су-57

Ростех сообщил об успешном завершении испытаний новой авиабомбы «Дрель». Что известно об этом боеприпасе, когда появится на фронте?

Что за авиабомба «Дрель»

Как сообщили в Ростехе, серийное производство новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» начнется в текущем году. Боеприпас предназначен для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетическими установками и зенитными ракетными комплексами противника. Подчеркивается, что «Дрель» является практически невидимой для радаров врага.

«О создании новой авиабомбы было впервые заявлено в 2016 году. Ожидается, что ее практически невозможно распознать на радарах», — сообщили ТАСС в Ростехе.

Представители госкорпорации отметили, что боеприпас способен самостоятельно долететь на необходимое расстояние до цели и раскрываться над ней в нужный момент.

«Если поражающий элемент не сработал по заданной цели, он самоликвидируется через определенное время и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий», — указывает Ростех.

О невидимости новой авиабомбы пишет и Telegram-канал «Доброволец». Эта особенность делает «Дрель» уникальным оружием.

«Уникальной особенностью бомбы считается ее полная незаметность в радиодиапазоне», — отмечает источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС

Какие характеристики авиабомбы «Дрель»

Как пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, «Дрель» — кассетная планирующая бомба, которая управляется системой ГЛОНАСС.

«Основной носитель — Су-57. Радиус действия — от 30 до 50 км. Внутри „Дрели“ — 15 самонаводящихся боевых элементов», — отмечает военкор.

Telegram-канал «Доброволец» подчеркивает, что «Дрель» представляет собой модификацию и продолжение советской бомбы КАБ-500.

«Универсальность „Дрели“ состоит в том, что на авиабомбу может быть поставлена как моноблочная фугасная проникающая боевая часть для пробития бетонных сооружений противника, так и кумулятивная кассетная с самоприцеливающимися боевыми элементами (СПБЭ) „Мотив-3М“», — поясняется в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС

Преимущества и недостатки «Дрели»

Военный эксперт Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru указал на высокую точность «Дрели», но при этом назвал ее не совсем планирующей бомбой. Специалист приводит в пример авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500.

«Преимущество „Дрели“ в том, что у нее более высокая точность, чем у обычных боеприпасов. Однако „Дрель“ — не совсем планирующая бомба. Вот управляемые авиабомбы ФАБ-500 или ФАБ-1500 можно назвать планирующими в полной мере, так как у них есть соответствующие модули, с помощью которых ими можно управлять. Эффективность же „Дрели“ ограничена», — отмечает Артамонов.

Эксперт добавил, что аналогичные «Дрели» боеприпасы появились еще в 1980-е годы в Соединенных Штатах.

«В начале 1980-х появился американский разведывательно-ударный авиационный комплекс Assault Breaker. С его помощью обнаруживались цели, а самонаводящиеся боеприпасы поражали их. «Дрель» работает по такому же принципу. Чтобы применять ее эффективно, нужно задействовать эту бомбу против нескольких целей, — добавил собеседник NEWS.ru.

Пока программа Assault Breaker II находится на стадии предварительной проработки технического облика. Последующие работы могут потребовать до 10 лет. Реальные перспективы программы пока остаются под вопросом.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: РИА Новости Авиабомба ФАБ-500

Когда «Дрель» начнут использовать в СВО, что будет с ВСУ

По данным военкора Александра Сладкова, информация о сроках применения «Дрели» в зоне специальной военной операции засекречена. Однако есть данные, что ВС РФ начнут использовать новый боеприпас на фронте против ВСУ уже скоро.

«„Дрель“ — это относительная новинка. Разработана в 90-х, испытана в 2016-м, ожидалась в войсках в 2018-м. О причинах торможения производства молчат. Информация о применении „Дрели“ в СВО закрыта, но сообщается, что совсем скоро начнем бомбить ею по-взрослому», — пишет журналист в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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