«Солнцепеки» выжгли «броню» ВСУ: новости СВО на утро 10 января «Солнцепеки» ВС России ликвидировали бронетехнику ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Российские экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Стрельба велась с использованием современных программных систем топогеодезической привязки.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 9 января, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По данным МО, пуски «Солнцепеков» были проведены на расстоянии более 4,5 километра. В ведомстве добавили, что за сутки потери ВСУ на Купянском направлении составили порядка 30 человек. Российские военные уничтожили два автомобиля и две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов 15-й бригады теробороны.

Кроме того, расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» под Артемовском с помощью управляемой ракеты ликвидировал боевую бронированную машину (ББМ) Вооруженных сил Украины западного производства, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что таким образом удалось предотвратить ротацию личного состава украинских военнослужащих.

В Минобороны РФ уточнили, что колонна из двух боевых бронированных автомобилей ВСУ двигалась в направлении линии боевого соприкосновения для проведения ротации личного состава. Десантники РФ засекли машины с помощью приборов наблюдения, оснащенных тепловизором.

Фото: МО РФ

Помимо этого, артиллеристы-десантники российской группировки войск «Днепр» уничтожили место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что военнослужащие корректировали огонь при помощи беспилотного летательного аппарата, он же фиксировал попадание в цель и ее ликвидацию.

По данным Минобороны, удары наносились в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка, Качаровка Херсонской области. В результате ВСУ потеряли более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля.

Как ВСУ атаковали РФ

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку на российские объекты, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в небе над регионом уничтожили один украинский беспилотник.

Губернатор уточнил, что на месте работают экстренные службы. Пострадавших и серьезных последствий на земле не зафиксировано.

Многоквартирный дом в Орле получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил мэр города Юрий Парахин. Он добавил, что для ликвидации последствий налета в горадминистрации создана комиссия по ЧС. Парахин отметил, что в случае необходимости жильцам предложат перебраться в пункты временного размещения.

Здание Центра детского творчества в Горловке (ДНР) получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. По его словам, инцидент произошел во время обстрела жилмассива «Строитель».

Где гремели взрывы на Украине

Серия взрывов прозвучала в Харькове, сообщал Telegram-канал «Общественное». Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Кто был инициатором атаки ВСУ на Белгород

Западные страны не осудили атаки Вооруженных сил Украины на Белгород, поскольку сами являются инициаторами этой тактики, сообщила бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, таким образом на Западе хотели вызвать панику и хаос в России, но сделать это не удалось.

Фото: t.me/beladm31

Как предположила экс-министр, Запад руками украинских властей пытается осложнить жизнь граждан России. По ее мнению, именно такой лозунг постоянно звучит из Киева, Брюсселя и Вашингтона.

Когда Залужный планировал наступление на Крым

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный хотел в 2022 году провести «дерзкое контрнаступление» на Крым, сообщило издание Business Insider. Генерал планировал прорваться через Запорожье к Азовскому морю, чтобы изолировать ВС РФ на полуострове, но США, предоставлявшие военную помощь Киеву, выступили против этого плана.

Что не сможет восполнить Украина

Украине не удастся восполнить потери истребителей Су-27, сбитых ВС России в ходе спецоперации, говорится в статье, опубликованной американским журналом Military Watch Magazine. По словам автора, этих самолетов нет на вооружении стран, помогающих Киеву.

В статье отмечается, что Су-27, унаследованные Украиной со времен СССР, являются самыми мощными самолетами ее ВВС. Однако украинская военная авиация значительно уступает российской. В частности, автор указал, что истребители Су-35, используемые ВКС РФ, опережают Су-27 в технологическом плане на четверть века.

От чего бункеры не спасают бойцов ВСУ

Типовые бункеры, поставляемые украинской армии предприятиями миллиардера Рината Ахметова, не спасут от российских планирующих авиабомб, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, бункеры закапывают на глубину в полтора метра, тогда как 500-килограммовая бомба проникает в грунт перед взрывом гораздо глубже.

По мнению эксперта, даже в случае небольшого промаха бункер все равно будет уничтожен силой близкого взрыва. Половина массы бомбы — это взрывчатка, отметил полковник.

Фото: МО Украины

О чем предупредили Киев

Невозможность США выделить финансовую помощь Украине обернется для Киева катастрофой, написал в материале для Washington Post обозреватель Макс Бут. Также в материале говорится, что поражение Украины может стать концом глобального лидерства для самих Соединенных Штатов.

Он также обсудил сложившуюся ситуацию с генеральным директором Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алиной Поляковой. Та заявила, что без американской помощи украинцы потерпят поражение и в результате победа России «станет, откровенно говоря, концом глобального лидерства Штатов».

Что сказал Картаполов о роспуске мобилизованных

Распускать мобилизованных россиян нет нужды, а идеи об этом подбрасывают ЦРУ и ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины), заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, каждый военнообязанный гражданин РФ должен быть готов всегда выполнить поставленную задачу. До этого в соцсетях появились требования ротировать мобилизованных, некоторые родственницы бойцов выходили с пикетами.

Всеобщая мобилизация сейчас не нужна и в ближайшее время не потребуется, заверил он. Те же, кто оказался в рядах ВС РФ в рамках частичной, уже стали профессионалами, подчеркнул генерал.

Каковы основные зимние задачи России в зоне СВО

Основными задачами российских военных в зоне СВО зимой 2024 года станет продвижение в направлении Харькова, Херсона и Николаева, заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Также, по его словам, важно отодвинуть ВСУ на 25–30 км с нынешних позиций на Донецком направлении.

Полковник также рассказал, что Украина не готова к обороне Харькова, Херсона и Николаева, хотя и будет пытаться их отстоять. Однако, по мнению Матвийчука, руководство ВСУ слишком увлеклось идеей контрнаступления, не подумав об обороне, и теперь спешно пытается к ней перейти. Как считает полковник, это фактически нереально, поскольку требует тяжелейшего физического труда и «моря техники, которой нет».

Фото: МО РФ

Что начнут производить в России

Новейшая планирующая авиабомба «Дрель» будет запущена в серийное производство в 2024 году, сообщили в государственной корпорации «Ростех». Такое решение было принято после успешного прохождения боеприпасом всех определенных Минобороны испытаний. По словам создателей боеприпаса, бомбу практически невозможно распознать на радарах.

Планирующая авиационная бомба «Дрель» предназначена для ликвидации бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракет комплексов. О начале ее разработки было объявлено в 2016 году.

«Дрель» самостоятельно долетает до цели и раскрывается на необходимом расстоянии. При этом несработавший поражающий элемент через некоторое время самоликвидируется, таким образом, он не представляет опасности для населения.

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