«Погибнут зря»: в США дали прогноз для ВСУ на 2024 год Подполковник Дэвис: ВСУ не смогут найти способ перехватить инициативу

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские войска не смогут изменить положение на передовой в свою пользу в 2024 году, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive. По его словам, это означает, что несколько сотен тысяч украинцев погибнут зря.

Несколько сотен тысяч украинцев погибнут зря, потому что в конце концов они точно не смогут изменить расстановку сил в следующем году, раз они не смогли сделать этого в прошлом году, когда у них было все, что Запад мог дать. А теперь нам даже нечего им передать, — сообщил Дэвис.

Дэвис ранее также заявил, что финансовая поддержка Украины не имеет смысла. По его словам, тех денег, о которых сейчас идут споры в Конгрессе США, в любом случае не хватит для того, чтобы переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

По мнению Дэвиса, окончательное соглашение между парламентом и Белым домом предусматривает гораздо меньшие суммы, чем планировалось президентом Джо Байденом. Он подчеркнул, что в США обратили внимание на недостаточные результаты, достигнутые предыдущими пакетами помощи Украине. В Вашингтоне осознали, что победить Россию через этот подход невозможно, отметил эксперт.

Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил негодование по поводу нового пакета военной помощи, который США выделяют Киеву. Он утверждал, что это лишь еще одно доказательство приверженности Вашингтона стратегии боевых действий «до последнего украинца».