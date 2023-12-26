В США рассказали о бесполезности новой помощи для Киева Подполковник ВС США Дэвис: американские деньги уже не помогут Украине победить

Фото: МО Украины

Хотя США в конечном итоге предоставят финансовую поддержку Украине, к победе Киева это уже не приведет, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью британскому телеканалу GB News. По его словам, тех денег, о которых сейчас ведутся споры в Конгрессе, будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию в зоне спецоперации.

Какие-то средства, вероятно, передаваться все-таки будут. Мой прогноз таков: на каком-то этапе американское правительство придет к некой сделке. Но преобразовать это в победу над Россией, не получится, — считает подполковник.

По мнению Дэвиса, окончательное соглашение между Конгрессом и Белым Домом предусматривает гораздо меньшие суммы, чем планировалось президентом Джо Байденом. Он подчеркнул, что в США обратили внимание на недостаточные результаты, достигнутые предыдущими пакетами помощи Украине. Эксперт отметил, что в Вашингтоне осознали, что победить Россию через этот подход невозможно.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР. Шойгу отметил, что за девять лет ВСУ создали в этом городе мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов. По его словам, в Марьинке более трех тысяч домов, каждый из которых являлся хорошо укрепленной позицией. При взятии города особенно отличились бойцы 150-й дивизии.