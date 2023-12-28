В России высказались о выделении США нового пакета помощи Украине Посол Антонов: США придерживаются концепции «воевать до последнего украинца»

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил негодование по поводу нового пакета военного помощи, который США выделяют Киеву. В Telegram-канале российского диппредставительства он утверждает, что это лишь еще одно доказательство поддержки стратегии ведения войны «до последнего украинца».

Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок. В очередной раз демонстрирует верность концепции войны «до последнего украинца». Правда, уже с небольшим дополнением — «сколько хватит денег», — отметил он, комментируя выделение властями США очередного пакета военной помощи Украине на $250 млн.

Антонов подчеркнул, что российская администрация наблюдает успехи своих военных, но при этом отметил, что американские чиновники не желают признавать победы России, и предпочитают рекламировать украинские «фетишные» успехи.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее также заявил, что финансовая поддержка Украины не имеет смысла. По его словам, тех денег, о которых сейчас идут споры в конгрессе, в любом случае не хватит для того, чтобы переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения.