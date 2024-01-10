В России начнется серийное производство «невидимой» авиабомбы Ростех начнет серийно выпускать планирующую авиабомбу «Дрель» в 2024 году

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Новейшая планирующая авиабомба «Дрель» будет запущена в серийное производство в 2024 году, сообщили ТАСС в государственной корпорации «Ростех». Такое решение было принято после успешного прохождения боеприпасом всех определенных Минобороны испытаний. По словам создателей боеприпаса, бомбу практически невозможно распознать на радарах.

На сегодняшний момент изделие прошло все виды испытаний, определенных заказчиком. Информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы «Дрель», — рассказали в госкорпорации.

Планирующая авиационная бомба «Дрель» предназначена для ликвидации бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракет комплексов. О начале ее разработки было объявлено в 2016 году.

«Дрель» самостоятельно долетает до цели и раскрывается на необходимом расстоянии. При этом несработавший поражающий элемент через некоторое время самоликвидируется, таким образом он не представляет опасности для населения.

Ранее в Ростехе рассказали, что тестирование улучшенной версии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» подходит к завершению. Отмечается, что машина соответствует требованиям Министерства обороны России. «Панцирь-СМ-СВ» разработан для обеспечения защиты Сухопутных войск ВС России и оснащен новым гусеничным шасси. Его возможности включают прикрытие и сопровождение систем ПВО на марше по снегу и бездорожью.

Кроме того, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что в России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, у этого дрона есть две версии: разведывательная и камикадзе. В настоящее время версия-камикадзе «Суперкам» проходит испытания, демонстрирует заложенные в ней технические характеристики, добавил он.