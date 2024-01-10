В Госдуме рассказали о разработке российских ПВО против беспилотников ВСУ Депутат Соболев: российские системы ПВО для борьбы с БПЛА находятся в разработке

Фото: МО РФ

Российские системы борьбы с БПЛА пока не могут обнаруживать низколетящие цели. Этим пользуются солдаты ВСУ, атакуя территорию РФ с помощью беспилотников, рассказал NEWS.ru член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев, комментируя удары украинской армии по Курской и Орловской областям. По словам депутата, в настоящий момент системы, в которых будут ликвидированы эти недостатки, находятся в разработке.

У России очень хорошая система противовоздушной обороны. Однако у нее есть два серьезных недостатка. Во-первых, она не видит низколетящие цели. Во-вторых, разведка воздушных целей ведется локаторами, которые может видеть противник. ВСУ пользуются этим, планируя атаки на наши города. Те системы, которые способны обнаруживать низколетящие цели, пока находятся у нас в разработке. Нужно совершенствовать ПВО в техническом плане, — заявил Соболев.

Парламентарий также отметил, что ВСУ атаковали российскую территорию с помощью западных БПЛА.

ВСУ использовали беспилотники западного образца, а их маршрут прокладывался заранее, — сказал Соболев.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении двух беспилотников Вооруженных сил Украины на территории нефтебазы в региональном центре. Он уточнил, что в результате атаки на объекте топливно-энергетического комплекса возник пожар. Пламя удалось оперативно локализовать.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее заявил в своем Telegram-канале о том, что мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ. По его словам, осколки беспилотников упали в селе Горналь Суджанского района.