Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на нефтебазу в Орле Губернатор Клычков: два беспилотника ВСУ упали на территорию нефтебазы в Орле

Фото: МО Украины

Два беспилотника Вооруженных сил Украины упали на территорию нефтебазы в Орле, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. По его словам, в результате атаки произошло возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса. Пожар оперативно локализовали.

Друзья, сообщаю, что на территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетический комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь, — написал Клычков.

Глава региона подчеркнул, что на месте атаки работают экстренные службы, ситуация находится под контролем. Клычков также призвал местных жителей соблюдать бдительность и при необходимости незамедлительно обращаться в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе влетел в резервуар на предприятии «Орелнефтепродукт», расположенный рядом с железнодорожным вокзалом. По информации Telegram-канала «112», удар также пришелся по зданию «Орелэнерго», в результате чего пострадали два человека, у которых зафиксировали порезы от стекол.

Накануне две пенсионерки пострадали при атаке украинских войск по Донецку. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что одна из женщин получила крайне тяжелые ранения. Помимо этого, в ходе атаки ВСУ повреждены три жилых домостроения.