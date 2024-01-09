Женщина погибла при атаке ВСУ на Курскую область

Фото: МО Украины

Мирная жительница погибла в результате обстрела Курской области со стороны Вооруженных сил Украины, заявил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, осколки от беспилотников упали в селе Горналь Суджанского района.

От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей. В результате обстрела повреждено два дома. Подомовой обход продолжается, — написал он.

Ранее Старовойт предупредил жителей Курска о работе ПВО в небе над городом. Он призвал местных жителей соблюдать спокойствие. По словам губернатора, всего были сбиты четыре беспилотника самолетного типа ВСУ. Как сообщает Mash, украинские дроны летели в район международного аэропорта им. Гуревича.

В это же день три человека пострадали при атаке беспилотников на Орел. По данным губернатора региона Андрея Клычкова, пострадавшие получили ранения средней тяжести. Отмечалось, что БПЛА упали на территорию нефтебазы в Орле. В ходе атаки на объект топливно-энергетического комплекса начался пожар. Возгорание удалось оперативно локализовать. Уточнялось, что дрон-камикадзе влетел в резервуар на предприятии «Орелнефтепродукт» рядом с железнодорожным вокзалом.