Военэксперт раскрыл преимущества управляемой бомбы «Дрель» Военэксперт Артамонов: преимущество авиабомбы «Дрель» заключается в ее точности

Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС

Новейшая планирующая авиабомба «Дрель» имеет более высокую точность, чем «неуправляемые» боеприпасы, рассказал NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. При этом он отметил, что по сравнению с другими планирующими снарядами «Дрель» менее эффективна.

Преимущество «Дрели» в том, что у нее более высокая точность, чем у обычных боеприпасов. Однако «Дрель» не совсем планирующая бомба. Вот управляемые авиабомбы ФАБ-500 или ФАБ-1500 можно назвать планирующими в полной мере, так как у них есть соответствующие модули, с помощью которых ими можно управлять. Эффективность же «Дрели» ограничена, — заявил Артамонов.

Также военэксперт отметил, что системы, аналогичные «Дрели», возникли еще в 1980-е годы.

В начале 1980-х появился американский разведывательно-ударный авиационный комплекс Assault Breaker. С его помощью обнаруживались цели, а самонаводящиеся боеприпасы поражали их. «Дрель» работает по такому же принципу. Чтобы применять ее эффективно, нужно задействовать эту бомбу против нескольких целей, — сказал Артамонов.

Ранее государственная корпорация «Ростех» сообщила, что авиабомба «Дрель» будет запущена в серийное производство в 2024 году. Такое решение было принято после успешного прохождения боеприпасом всех определенных Минобороны испытаний. По словам создателей боеприпаса, бомбу практически невозможно распознать на радарах.