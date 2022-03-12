ВС РФ нейтрализовали 3491 военный объект Украины

С начала спецоперации на Украине Вооружённые силы России уничтожили 3491 украинский военный объект, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. С его слов, российские военнослужащие уничтожили 1127 танков, 123 беспилотных летательных аппарата, а также другую технику, пишет РИА Новости.

Всего за время операции выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномёта, 934 единицы специальной военной автомобильной техники, — сообщил генерал.

Конашенков уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 145 объектов ВСУ. Среди них три зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов, а также 78 мест скопления боевой техники.

Ранее Минобороны России впервые показало районы Украины, которые перешли под контроль Вооружённых сил России и ДНР на южном направлении. Военное ведомство опубликовало на своём сайте точную карту к информации о ходе спецоперации.

Ранее стало известно, что утром 11 марта войска Донецкой Народной Республики освободили город Волноваху. Также взяты под контроль населённые пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зелёный Гай, продвижение в глубину составило до шести километров.