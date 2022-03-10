WSJ: вклады Абрамовича заморозили в США

Вклады российского миллиардера Романа Абрамовича в хедж-фондах заморозили в США после введения против него санкций британским правительством. С конца февраля бизнесмен пытался продать свои доли в нескольких инвестфондах, утверждает The Wall Street Journal.

В качестве доказательств газета приводит текст уведомления, которое якобы получила одна из фирм, финансируемых Абрамовичем. от компании SS&C Globe Op. Последняя занимается администрированием инвестиционных фондов. В уведомлении сказано, что «на данный момент счета, связанные с Романом Абрамовичем, заблокированы», также запрещено из использование при транзакциях.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что такое же уведомление получили ряд других хедж-фондов.

Британия ранее расширила список россиян, против которых введены санкции. В него попал и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович. Ему теперь запрещён въезд в Великобританию, его активы, как и других россиян из санкционного списка, подлежат заморозке. Им запрещены сделки с британскими физлицами и юридическими лицами, что для Абрамовича может обернуться трудностями с продажей ФК «Челси».

Ранее сообщалось, что в Италии была арестована самая большая в мире яхта российского миллиардера Андрея Мельниченко. Её стоимость оценивается в чуть больше полумиллиарда долларов, длина яхты — 150 метров.