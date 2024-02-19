«Враг еще силен»: военный эксперт допустил новое контрнаступление ВСУ Военэксперт Дандыкин призвал не списывать Украину со счетов раньше времени

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины начали переброску резервов, потому что они рассчитывают на возобновление контрнаступления, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, в ближайшее время российская армия будет проявлять крайнюю осторожность. Эксперт также выразил надежду, что следующий удар ВС РФ по противнику станет внезапным.

Сейчас ВСУ перекидывают резервы, в том числе туда, где потеряли Авдеевку, но ресурсы небезграничные. Идут бои в районе Работино. Враг еще рассчитывает на какое-то контрнаступление <...>. Еще могут подкинуть боеприпасы, деньжат. Враг в лице киевского режима еще силен. Я думаю, наши будут проявлять крайнюю осторожность. Я надеюсь и верю, что следующий удар ВС РФ будет внезапным для врага, — заявил Дандыкин.

Военный эксперт также заявил, что все предположения о дальнейших действиях ВС РФ — это «гадания на песке». Вместе с тем он добавил, что вопрос однозначно будет решаться на донецкой дуге, так как целью остается освобождение Донбасса.

Ранее полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон заявил, что у ВС России есть все необходимое, чтобы двинуться в самое сердце Украины. При этом он уточнил, что для украинской армии потеря Авдеевки стала болезненным ударом, так как после этого ВСУ будет тяжелее вести боевые действия.