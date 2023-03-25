Врач дал советы, как не заразиться сибирской язвой Врач Каган: избежать заражения сибирской язвой поможет долгая термическая обработка мяса

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Чтобы избежать заражения сибирской язвой, находящимся в районах потенциального заражения людям следует избегать контакта с домашним скотом, продуктами животного происхождения и тушами животных. Об этом в интервью КП предупредил заслуженный врач России Михаил Каган. При этом он подчеркнул, что от человека к человеку эта болезнь не передается.

Если вы посещаете районы [где есть вспышка], не ешьте сырое или недоваренное мясо. Избегайте контакта с домашним скотом, продуктами животного происхождения и тушами животных, — сказал врач.

Он пояснил, что возбудитель сибирской язвы может существовать в двух формах — вегетативной и споровой. В первом случае возбудитель гибнет под воздействием прямых солнечных лучей, при прогревании и дезинфекции. Второй вариант проявляет исключительную устойчивость к воздействиям внешней среды и сохраняет жизнеспособность в течение десятилетий. Поскольку доподлинно установить форму возбудителя в бытовых условиях невозможно, Каган посоветовал при приготовлении мяса проводить длительную термическую обработку продукта — варить его не менее тридцати минут. А вот при жарке минимизировать риски заражения не получится, поскольку в этом случае термическая обработка длится недостаточно долго.

Врач также рассказал, что существует специальная вакцина для предотвращения сибирской язвы. Однако она рекомендована для рутинного применения только представителям определенных групп риска — например, военнослужащим и работникам лабораторий.

15 марта стало известно о случаях заражения сибирской язвой в Чувашии. Также появились подозрения, что болезнь могла добраться до Московской области, поскольку один из трех заразившихся неделю прожил в Москве. 22 марта в Подмосковье был госпитализирован первый пациент с подозрением на данное заболевание. На следующий день последовала еще одна госпитализация. По данным СМИ, оба мужчины контактировали друг с другом.

Позднее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране удалось локализовать очаги распространения заболевания. Также стало известно, что следователи в Чувашии нашли мясо, которое стало источником заражения, оно изъято для утилизации.