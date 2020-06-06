Володин призвал беречь русский язык как общенациональное достояние

https://static.news.ru/photo/b7d78f74-a7d8-11ea-8456-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал беречь и развивать русский язык. По его словам, это общенациональное достояние всех народов страны.

Политик напомнил, что в России живут представители почти 200 национальностей, многие из которых говорят на своём родном языке — «как и на русском, ставшем основой нашей многокультурной общности».

Володин также отметил значимость закрепления поправками к Конституции статуса русского языка как языка государствообразующего народа.

Это очень важное решение: чтобы мы и дальше оставались единым целым, нам необходимо беречь и развивать русский язык как общенациональное достояние народов России. Как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия, — сказано в поздравлении Володина ко Дню русского языка.

6 июня во всём мире празднуется День русского языка. Он был учреждён ООН в 2010 году в день рождения Александра Пушкина.

При этом современный язык стремительно меняется. За время пандемии коронавирусной инфекции, как писал NEWS.ru, он обогатился новыми словами, такими как «ковид» (от официального названия вируса COVID-19), «коронка» (в значении «коронавирус»), «самоизоляция», «санитайзер» и др.