Володин предупредил, что Зеленский может потерять Украину

Одна из ошибок президента Украины Владимира Зеленского, которая привела к трагическим последствиям, — нежелание садиться за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, Зеленскому мир не нужен. И если вчера из-за своей позиции он потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину, написал председатель Госдумы в своём Telegram-канале.

С его стороны это преступление перед народом Украины, перед мировым сообществом. Зеленскому мир не нужен. Последствия очевидны. Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину, — говорится в сообщении.

Володин отметил, что в сегодняшней обстановке Зеленский ради интересов украинцев должен искать любую возможность для переговоров. Россия предложила провести переговоры в Гомеле, однако Зеленский вновь «так же, как было в ситуации с ДНР и ЛНР, под разными предлогами уходит от них».

Он также назвал украинского президента несамостоятельным человеком, которого привёл к власти Вашингтон. Длящийся конфликт нужен и выгоден США, которые «нашпиговали оружием Украину, сделали всё, чтобы была создана сегодняшняя ситуация», считает спикер Госдумы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что на переговоры с украинцами белорусский Гомель прибыла российская делегация. В её состав вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию главы государства. Однако Владимир Зеленский заявил, что пойдёт на переговоры, если их площадкой станут другие города, кроме белорусских.