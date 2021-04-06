Песков: войска РФ будут у границ Украины столько, сколько потребуется

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Группировка Вооружённых сил России будет находиться у границ Украины столько, сколько сочтут необходимым военное руководство и верховный главнокомандующий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что присутствие военных там не несёт угрозы другим государствам.

Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооружённые силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Вместе с тем, он не смог ответить на вопрос, передислоцированы ли российские войска к границам с Украиной на постоянной основе или на какой-то определённый срок. Представитель Кремля отметил, что не обладает такой информацией.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США не вполне понимают намерения Москвы в связи с перемещениями военных на границе с Украиной. По его словам, Россия должна более чётко обозначить свои действия. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс проинформировал, что Соединённые Штаты попросили Россию разъяснить ситуацию.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя беспокойство США из-за передислокации войск, ответил, что Россия на своей территории делает то, что считает нужными, и намерена игнорировать какие бы то ни было сигналы из-за рубежа.

Тем временем Вооружённые силы Украины объявили о проведении сборов подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах. Их цель — подготовить военнослужащих к выполнению задач по защите границы с Крымом и борьбе с диверсионно-разведывательными силами.