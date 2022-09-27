Прибывших в зону специальной военной операции мобилизованных россиян не будут сразу бросать в окопы, заявил в беседе с «Радио 1» военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, сначала они будут проходить подготовку, в ходе которой будут контролировать обстановку в тылу российской армии.

Россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, сразу в окопы бросать не будут. Будет постепенная интеграция в боевой обстановке <...> Знайте, тех, кто в рамках частичной мобилизации пришёл в военкомат и должен отправиться на сборные пункты, сразу не бросят на фронт. Запомните, никогда! Может месяц, может два, их будут готовить, заявил специалист.

Мобилизованные граждане, по словам Баранца, сначала будут прикрывать тылы российской армии. Эксперт уточнил, что в контролируемых Россией регионах Украины ведут работу шпионы, диверсанты, провокаторы. Для контроля территорий в таких условиях необходимы бойцы пусть даже и со скромными навыками, утверждает военный обозреватель.

Пресс-секретарь фракции КПРФ в Госдуме Александр Ющенко ранее прокомментировал инициативу ЛДПР об отправке военкомов в зону спецоперации России на Украину. По его мнению, перед военкомами стоят достаточно серьезные задачи, поэтому «прыгать и играть на каких-то сложностях» будет неуместно. Он заявил, отправка в зону СВО должна быть осознанным выбором каждого гражданина, готового защищать Родину, а не «лишь бы кого отправить и забыть».