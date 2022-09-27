Военный обозреватель: мобилизованных не будут сразу отправлять на фронт Военный обозреватель Баранец: мобилизованных не будут сразу отправлять на фронт

Фото: МО РФ

Прибывших в зону специальной военной операции мобилизованных россиян не будут сразу бросать в окопы, заявил в беседе с «Радио 1» военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, сначала они будут проходить подготовку, в ходе которой будут контролировать обстановку в тылу российской армии.

Россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, сразу в окопы бросать не будут. Будет постепенная интеграция в боевой обстановке <...> Знайте, тех, кто в рамках частичной мобилизации пришёл в военкомат и должен отправиться на сборные пункты, сразу не бросят на фронт. Запомните, никогда! Может месяц, может два, их будут готовить, — заявил специалист.

Мобилизованные граждане, по словам Баранца, сначала будут прикрывать тылы российской армии. Эксперт уточнил, что в контролируемых Россией регионах Украины ведут работу шпионы, диверсанты, провокаторы. Для контроля территорий в таких условиях необходимы бойцы пусть даже и со скромными навыками, утверждает военный обозреватель.

Пресс-секретарь фракции КПРФ в Госдуме Александр Ющенко ранее прокомментировал инициативу ЛДПР об отправке военкомов в зону спецоперации России на Украину. По его мнению, перед военкомами стоят достаточно серьезные задачи, поэтому «прыгать и играть на каких-то сложностях» будет неуместно. Он заявил, отправка в зону СВО должна быть осознанным выбором каждого гражданина, готового защищать Родину, а не «лишь бы кого отправить и забыть».