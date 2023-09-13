Военный эксперт Шурыгин отреагировал на новость о готовящемся покушении

Фото: vk.com/vladshurygin

Владислав Шурыгин

Военный корреспондент и военный эксперт Первого канала Владислав Шурыгин заявил NEWS.ru, что ему действительно в последнее время звонили с угрозами. По его словам, этот факт не назовешь покушением. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на Шурыгина готовится покушение.

Факт такой был, но покушением это не назовёшь. Угроза, — сказал Шурыгин.

По данным Mash, звонки и прочие намеки с угрозами Шурыгину в последнее время поступают регулярно. На днях ему позвонили из якобы уголовного розыска и потребовали уточнить актуальное место жительства — в рамках расследования дела о краже коляски из подъезда дома, где живет журналист. Он бросил трубку.

Mash сообщил, что на следующий день к Шурыгину пришел курьер, которого он не ждал. Мужчина сказал, что должен забрать посылку — его через приложение заказал неизвестный. Шурыгин попытался прогнать курьера, но тот связался с заказчиком по видеосвязи и передал трубку военкору. Абонент на том конце провода анонсировал атаку дрона на квартиру.

Ранее сообщалось, что участники группировки «Параграф-88», обвиняемые в покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян, отрицают свою вину. По данным «Коммерсанта», молодые люди утверждают, что совершали нападения лишь на иностранцев. В случае с покушением на журналистку они хотели «кинуть» заказчиков, оставив оплату себе.