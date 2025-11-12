Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 13:49

Военный эксперт рассказал, к чему приведет создание нового рода войск в РФ

Военэксперт Кнутов: создание беспилотных войск приведет к открытию новых школ

Создание нового вида войск беспилотных систем в России поспособствует открытию специализированных школ для подготовки дроноводов, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, этот шаг давно назрел и был реализован в соответствии с поставленной президентом Владимиром Путиным задачей.

Создание войск беспилотных систем — это давно назревшее решение. Президент РФ поставил задачу, что в 2025 году они должны появиться. Этот шаг позволит объединить в себе различные подразделения, занимающиеся беспилотной авиацией, лучше организовать их снабжение, обеспечение, поставку новой техники. Я думаю, что обмен боевым опытом также будет ускорен и улучшен. Кроме того, будет налажена централизованная подготовка по единым программам. Скорее всего, будет создан вуз, где будут готовить офицеров данного рода войск. Откроются специализированные школы, в которых будут готовить дроноводов, — высказался Кнутов.

Он отметил, что создание нового рода войск позволит на уровне Генштаба решать многие задачи, например наступательные или оборонительные. Военэксперт также не исключил, что в России появятся специализированные подразделения противовоздушной обороны.

Ранее полковник Сергей Иштуганов заявил, что в Вооруженных силах России появились войска беспилотных систем. По его словам, структура нового рода войск уже организована, назначен руководитель и сформированы органы военного управления на всех уровнях.

