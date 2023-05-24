Военный эксперт объяснил появление дымовых завес над Крымским мостом Военный эксперт Дандыкин объяснил появление дымовых завес над Крымским мостом учениями

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Дымовая завеса над Крымским мостом появляется на фоне учений, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такой прием также используется для эвакуации техники.

Конечно, учения на Крымском мосту с применением дымовой завесы крайне полезны. И корабли дымовые завесы делают до сей поры. Также подобная практика в обязательном порядке применяется при эвакуации техники, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что на данный момент в мире достаточно хорошо развиты тепловизоры и иная техника для обнаружения противника, однако дымовая завеса все равно остается вполне нормальным средством маскировки, хоть и старым. Дандыкин отметил, что полезность от нее схожа с эффективностью от маскировочных сетей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крымский мост был закрыт из-за проводимых в районе военных учений. Местные СМИ сообщали, что утром жителей полуострова напугал столб дыма, поднявшийся над сооружением. К 10:30 мск дым рассеялся. В дорожном управлении «Тамань» уточнили, что задымление было связано с учениями.