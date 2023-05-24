Дымовая завеса над Крымским мостом появляется на фоне учений, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такой прием также используется для эвакуации техники.
Конечно, учения на Крымском мосту с применением дымовой завесы крайне полезны. И корабли дымовые завесы делают до сей поры. Также подобная практика в обязательном порядке применяется при эвакуации техники, — сказал Дандыкин.
Военный эксперт добавил, что на данный момент в мире достаточно хорошо развиты тепловизоры и иная техника для обнаружения противника, однако дымовая завеса все равно остается вполне нормальным средством маскировки, хоть и старым. Дандыкин отметил, что полезность от нее схожа с эффективностью от маскировочных сетей.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крымский мост был закрыт из-за проводимых в районе военных учений. Местные СМИ сообщали, что утром жителей полуострова напугал столб дыма, поднявшийся над сооружением. К 10:30 мск дым рассеялся. В дорожном управлении «Тамань» уточнили, что задымление было связано с учениями.