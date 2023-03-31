Военный эксперт: новый российский дрон превосходит западные аналоги Военный эксперт: российский дрон С-70Б «Охотник» способен достигать сверхзвуковой скорости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Макет беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник»

Ударный беспилотник С-70Б «Охотник» представляет серьезную угрозу для Запада, рассказал «Народным Новостям» военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российский дрон смог существенно превзойти зарубежные аналоги, поскольку способен достигать сверхзвуковой скорости. Он пояснил, что «Охотник» имеет высокую дальность полета, а также может брать немалую боевую нагрузку.

Он работает в паре с истребителями пятого поколения Су-57. Может и одиночно работать, но, как правило, они работают в паре по наводке и так далее. Это серьезная боевая машина ударного типа, которая может далеко летать, брать приличную нагрузку боевую — ракеты и все остальное, — уточнил Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что «Охотник» станет одним из лучших беспилотников ударного типа, когда встанет на вооружение российской армии. Он отметил, что конкурировать с дроном могут разведывательно-ударные беспилотники США MQ-9 Reaper.

Военный эксперт Андрей Клинцевич ранее рассказал, что Украина запросила у США авиационные бомбы К-20 с кумулятивными блоками, чтобы разобрать их и использовать против танков с помощью беспилотников. По его словам, это является сигналом для российской промышленности. Клинцевич подчеркнул, что сейчас необходимо массово выпускать легкие снаряды для дронов.