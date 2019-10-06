Космические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России зафиксировали более 30 пусков ракет в 2019 году.
Об этом сообщает издание армии РФ
Как ранее передавал News.ru, Северная Корея заявила, что условием возобновления переговоров с США станет принятие Америкой практических мер «по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР». Корея уверяет, что только от Штатов зависит, возобновит ли Пхеньян тестовые запуски баллистических ракет.
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