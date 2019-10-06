https://static.news.ru/photo/13caa354-e874-11e9-9107-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Космические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России зафиксировали более 30 пусков ракет в 2019 году.

Об этом сообщает издание армии РФ «Красная звезда» . Специалисты ВКС осуществили более трёх тысяч специальных операций по контролю изменений космической обстановки и обнаружили более 30 пусков иностранных и российских ракет. В это число входят баллистическое оружие и ракеты космического назначения.

Как ранее передавал News.ru, Северная Корея заявила, что условием возобновления переговоров с США станет принятие Америкой практических мер «по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР». Корея уверяет, что только от Штатов зависит, возобновит ли Пхеньян тестовые запуски баллистических ракет.