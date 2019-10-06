https://static.news.ru/photo/58f1916a-e868-11e9-8564-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители МИД КНДР оценили перспективу возобновления переговоров с США по ядерной программе Северной Кореи.

Как передаёт Центральное телеграфное агентство дальневосточной страны, условием для нового раунда переговоров является принятие Соединёнными Штатами мер «по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР». Северокорейские дипломаты подчёркивают, что судьба переговоров зависит только от США.

Ранее News.ru сообщил, что северокорейская делегация прервала встречу с американцами в шведском городе Лидингё, потому что «США не положили ничего на стол переговоров». Тогда представители КНДР также утверждали, что продолжение контактов зависит только от Штатов, равно как и возобновление пусков баллистических ракет Северной Кореей.