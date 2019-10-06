Представители МИД КНДР оценили перспективу возобновления переговоров с США по ядерной программе Северной Кореи.
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Ранее News.ru сообщил, что северокорейская делегация прервала встречу с американцами в шведском городе Лидингё, потому что «США не положили ничего на стол переговоров». Тогда представители КНДР также утверждали, что продолжение контактов зависит только от Штатов, равно как и возобновление пусков баллистических ракет Северной Кореей.
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