https://static.news.ru/photo/33031b7e-483d-11ea-a121-fa163e074e61_660.jpg Фото: Coronavirus Prevention Office/via Global Look Press

Специалисты Министерства обороны Российской Федерации пройдут комплексное медицинское обследование после проведения эвакуации граждан РФ из китайского города Ухань. Также они будут находиться под наблюдением врачей в течение определённого времени.

Весь лётный состав, военные медики и другие специалисты, задействованные в эвакуации граждан из города Ухань и провинции Хубей, направлены в одно из учреждений Минобороны, — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Как ранее сообщал NEWS.ru, операция по вывозу российских граждан с территории КНР была запланирована на 4 февраля. О проведении эвакуации сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Силы ВКС, двумя бортами, доставили на территорию России более 140 человек.