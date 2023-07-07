Военэксперт рассказал, изменит ли новая САУ «Богдана» ситуацию в ходе СВО Военэксперт Матвийчук: Украине не хватит количества новых САУ «Богдана» для СВО

Фото: Министерство обороны Украины

Гаубица «Богдана»

Украине не хватит количества новых 155-мм самоходных гаубиц «Богдана» для того, чтобы повлиять на ход СВО, заявил NEWS.ru военэксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, для успешного использования оружия на фронте должно оказаться около 20-40 САУ на линии соприкосновения на каждый километр. Такого количества у Киева нет, добавил эксперт.

Для успешного выполнения своих функций таких гаубиц должно быть определенное количество: 20-40 стволов на километр при линейном, спокойном бое. На участке прорыва — 90-100 стволов на километр. У ВСУ такого количества нет, их единицы, дают для утешения самолюбия Зеленского, ничего изменить на поле боя они не смогут, — сказал он.

Матвийчук отметил, что САУ оборудована цифровой системой обеспечения стрельбы и способна сопровождать натовский высокоточный 155-мм артиллерийский снаряд M982 Excalibur на всем протяжении полета к цели.

Telegram-канал SHOT, ссылаясь на источник, ранее заявил, что вечером 6 июля ВСУ впервые обстреляли территорию РФ из новой гаубицы «Богдана» американскими реактивными снарядами Excalibur увеличенной дальности. Выпустили пять боеприпасов по белгородскому посёлку, расположенному в 30 км от границы. По информации ресурса, минимум пять Excalibur прилетело по поселку в Белгородской области, повреждены девять частных домов, один многоквартирный и две машины. Пострадавших нет.