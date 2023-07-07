Военэксперт рассказал о преимуществах новейшей украинской гаубицы «Богдана» Военэксперт Матвийчук: преимуществом новейшей гаубицы ВСУ «Богдана» является ее точность

Фото: МО Украины

Гаубица ВСУ «Богдана»

Преимуществом новейшей 155-мм гаубицы ВСУ «Богдана» является ее точность в 0,97-0,98, рассказал NEWS.ru военэксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что САУ оборудована цифровой системой обеспечения стрельбы и способна сопровождать натовский высокоточный 155-мм артиллерийский снаряд M982 Excalibur на всем протяжении полета к цели.

На «Богдане» установлена цифровая система обеспечения стрельбы для управления натовским снарядом Excalibur, позволяющая наводить его на цель на всем протяжении полета. Присутствие этой гаубицы на ЛБС, конечно, очень неприятно. Ее точность на уровне 0,97-0,98. Это ее главное преимущество, — добавил Матвийчук.

По его словам, САУ «Богдана» разрабатывали с середины 1990-х годов, но так и не приняли на вооружение. Эксперт предположил, что орудие недавно прошло испытание и находилось в стадии доработки. Матвийчук подчеркнул, что «Богдана» не изменит ситуацию на ЛБС в пользу Киева.

Telegram-канал SHOT, ссылаясь на источник, ранее заявил, что вечером 6 июля ВСУ впервые обстреляли территорию РФ из новой гаубицы «Богдана» американскими реактивными снарядами Excalibur увеличенной дальности. Выпустили пять боеприпасов по белгородскому посёлку, расположенному в 30 км от границы. По информации ресурса, минимум пять Excalibur прилетело по поселку в Белгородской области, повреждены девять частных домов, один многоквартирный и две машины. Пострадавших нет.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал NEWS.ru, что СВО стала триумфом для вертолёта ВС РФ — Ка-52. По его словам, главная особенность машины — бортовой комплекс обороны, защищающий экипаж от ракет ПЗРК. Среди прочих лучших образцов техники ВС РФ, используемых в ходе СВО, Суконкин назвал истребитель-бомбардировщик Су-34, штурмовик Су-25, а также основные боевые танки — различные модификации Т-72, Т-80 и Т-90.