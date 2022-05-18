Названы лучшие образцы вооружения ВС РФ, используемые на Украине Военный эксперт Суконкин рассказал, какая боевая машина стала триумфатором спецоперации России на Украине

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Специальная военная операция России на Украине стала триумфом для вертолёта ВС РФ — Ка-52, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, главная особенность машины — бортовой комплекс обороны (предположительно, Л-370 «Витебск»), защищающий экипаж от ракет ПЗРК. Среди прочих лучших образцов техники ВС РФ, используемых в ходе СВО, Суконкин назвал истребитель-бомбардировщик Су-34, штурмовик Су-25, а также основные боевые танки — различные модификации Т-72, Т-80 и Т-90.

Ка-52 — это триумф и № 1 армейской авиации, в ходе СВО проявил все свои качества, но главное — его бортовой комплекс обороны, позволяющий ему отражать удары ПЗРК, коих на Украину притащили очень много из разных стран. Был эпизод, когда во время боевого вылета комплекс отражал атаки 18 ракет, — рассказал Суконкин.

Собеседник также отметил крылатые ракеты морского базирования «Калибр» и воздушного базирования — Х-101, «предназначенные для поражения удалённых целей». Кроме того, Суконкин напомнил о важнейшей роли российской артиллерии — от советской 122-мм гаубицы Д-30 и новейшей САУ 2С35 «Коалиция-СВ» до реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган».

Артиллерия — бог войны, если кто забыл. СВО ещё раз очень хорошо это показала. Артиллерия обеспечивает поражение 80–90% живой силы противника. Это и старые Д-30, и «Коалиции», «Мста-С», «Ураганы», «Смерчи», «Грады», «Гиацинты», «Тюльпаны», «Пионы». Наверняка там применяются и те вещи, о которых нам не рассказывают. Тем не менее всю работу тянут на себе ещё советские орудия, — добавил Суконкин.

Военный эксперт подчеркнул, что СВО также доказала эффективность и необходимость танков как средства прорыва на поле боя, «продвижения пехоты вперёд».

Из авиации — истребитель-бомбардировщик Су-34, штурмовик и рабочая лошадка любой войны Су-25. У первого высокоточный комплекс наведения, благодаря которому даже неуправляемыми бомбами можно наносить высокоточные удары, поражать цели, которые раньше уничтожались только управляемыми ракетами или корректируемыми бомбами, — подытожил Суконкин.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы расчётов тактических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2У» и «Тор-М3». Съёмки велись в ходе спецоперации на Украине, сообщили в ведомстве, добавив, что российские «Торы» создают надёжный щит для войск, прикрывая их от нападения противника с воздуха.