Военэксперт раскрыл пользу трофейных Leopard для ВС России Матвийчук: инженеры исследуют танки Leopard и выработают методики борьбы с ними

Фото: Thomas Imo/Global Look Press

Танк Leopard

Трофейную западную технику ВСУ, включая танки Leopard, довезут до пункта сбора захваченных машин, где ею займутся военно-технические инженеры, таким мнением поделился с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что специалисты исследуют разбитые в ходе СВО трофейные бронемашины противника и выработают методики борьбы с ними.

Ими занимаются наши военно-технические инженеры, исследуют, рассматривают, изучают новинки, недостатки, вырабатывают методики борьбы с ними. Мы сможем узнать особенности современной немецкой школы танкостроения. Самое главное — броня и вооружение, — сказал военэксперт.

Ранее военкор Александр Сладков рассказал, как во время движения колонны танков Leopard ВСУ в зоне СВО один из украинских танкистов непроизвольно выстрелил. 120-мм снаряд уничтожил впередиидущий танк и повредил еще один.

Ранее в Сети появились видеокадры, на которых показано, как российские FPV-дроны разгромили украинскую военную технику на Запорожском направлении. ВСУ применили против российских беспилотников системы РЭБ, однако дроны достигли своих целей. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Ранее обозреватели The New York Times Эндрю Крамер и Эрик Шмитт сообщили со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских чиновников, что ВСУ понесли потери в технике и личном составе при контрнаступлении. При этом они отметили, что количественная оценка потерь еще не дана.