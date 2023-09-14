Военэксперт назвал страну, помогающую Киеву с производством дронов Военэксперт Матвийчук: Великобритания помогает Киеву с производством БПЛА

Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Великобритания стоит за разработкой и производством высокотехнологичного оружия Украины, заявил Lenta.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Таким образом он прокомментировал информацию Киева о разработке в стране новых беспилотников и роботизированного оружия.

Я никак не могу оценить новшества Киева, потому что это не его разработки, а передача технологий. Этим занимается по большей части Великобритания. Все это работа Великобритании: и ракеты, и их компоновка, в том числе советских ракет, — все это является заслугой Великобритании, — заявил специалист.

По его мнению, у Киева отсутствует необходимая база для разработки и производства высокотехнологичного оружия. Он добавил, что пока экономика Украины находится в стагнации, она не может самостоятельно такие высокотехнологичные процессы осуществлять.

Ранее в разговоре с NEWS.ru Матвийчук предположил, что ВСУ потеряли свыше полумиллиона бойцов убитыми, а также свыше 700 тысяч ранеными. Он не исключил, что подготовленных на Западе резервов у Киева не осталось. По его словам, Украина просит у Запада «все, что только можно», на фоне потерянных, по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, 7,6 тысячи единиц вооружения.